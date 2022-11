1,5 miljoen mensen zien PSV van Ajax winnen, best bekeken Eredivisie-duel ooit

Anderhalf miljoen mensen zagen PSV zondag in de Johan Cruiff ArenA van Ajax winnen. Daarmee is het duel de best bekeken Eredivisie-wedstrijd ooit.

Door de 1-2-overwinning van PSV gaat de club uit Eindhoven aan kop in de Eredivisie. De Eindhovenaren staan nu twee punten voor op Ajax. Feyenoord volgt op de derde plaats met slechts één punt minder dan Ajax.

Naast de registratie op ESPN werd ook Studio Sport Eredivisie veel bekeken. Daar stemden iets meer dan twee miljoen kijkers op af. Het enige programma dat nóg meer kijkers bereikte, was het NOS Journaal van 20.00 uur met 2,23 miljoen.

De uitzendrechten van de Eredivisie werden in 2013 gekocht door het Amerikaanse bedrijf FOX. De zender die de voetbalwedstrijden uitzond, heette toen FOX Sports. Nadat Disney het bedrijf overnam, werd de sportzender in januari 2021 omgedoopt tot ESPN.

Top 5 van zondag 6 november 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.233.000 kijkers

2. Studio Sport Eredivisie (NPO1) - 2.056.000 kijkers

3. Voetbal: Ajax-PSV (ESPN) - 1.510.000 kijkers

4. Weet Ik Veel (RTL 4) - 1.490.000 kijkers

5. Postcode Loterij Eén tegen 50 (RTL 4) - 1.281.000 kijkers

