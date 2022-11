Meerderheid van vrouwelijke journalisten krijgt te maken met online haat

Een meerderheid van de vrouwelijke journalisten heeft weleens haatberichten of bedreigingen ontvangen via sociale media, blijkt uit een internationaal onderzoek onder ruim duizend journalisten. Overheden, media en techbedrijven worden opgeroepen om deze ontwikkeling tegen te gaan.

73 procent van de journalisten zegt weleens te maken te hebben gehad met online haat. Een kwart van de respondenten ontving berichten waarin werd gedreigd met fysiek geweld. In bijna de helft van de gevallen is het geslacht van de journalist in kwestie het onderwerp van het bericht. Facebook is het sociale medium waar het vaakst haatberichten verschijnen.