RTL en SBS6 verliezen tv-rechten voor Champions League en Europa League

De Champions League en Europa League zijn vanaf het seizoen 2024/2025 op andere zenders te zien. Het contract van RTL en SBS6 met de Europese voetbalbond UEFA loopt na volgend seizoen af.

Sportmarketeer Chris Woerts van Talpa, dat zenders SBS6 en Veronica in handen heeft, maakte het nieuws vrijdagavond bekend in het praatprogramma Vandaag Inside. Woerts was betrokken bij de onderhandelingen.