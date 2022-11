RTL en SBS6 verliezen televisierechten voor Champions League en Europa League

Delen via E-mail

De Champions League en Europa League zijn vanaf het seizoen 2024-2025 waarschijnlijk op andere zenders te zien. Het contract van RTL en SBS6 met de Europese voetbalbond UEFA loopt na volgend seizoen af. Het is nog niet zeker welke partij er met de rechten vandoor gaat en waar de grote voetbaltoernooien straks dus te zien zijn.

Dat vertelde sportmarketeer Chris Woerts van Talpa, dat zender SBS6 in handen heeft, vrijdagavond bij Vandaag Inside. Woerts verwacht dat Ziggo de tv-rechten in handen krijgt. "Zij hebben op alle Europese leagues geboden." Woerts voerde namens SBS de onderhandelingen over de rechten.