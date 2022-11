Klokhuis en De Verraders maken kans op Europese prijs Gouden Roos

Maar liefst drie Nederlandse producties zijn dit jaar genomineerd voor een Gouden Roos in de categorie beste Europese jeugdprogramma van het jaar. Het gaat om Het Klokhuis en de twee realityseries Hallo, ik heb kanker en Hoofdzaken. Ook De Verraders van RTL is genomineerd.

De RTL-serie De Verraders is genomineerd in de categorie reality. Stop it now (NPO Zapp/NTR) en Oorlog-stories II (NPO Zapp/EO) maken kans in de categorie multiplatform.