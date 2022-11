De Avondshow met Arjen Lubach krijgt derde seizoen

Delen via E-mail

De Avondshow met Arjen Lubach krijgt een derde seizoen. De nieuwe reeks zal tien weken duren en 23 januari 2023 van start gaan. Dat hebben de VPRO en producent Human Factor TV donderdag bevestigd na afloop van de laatste uitzending van het huidige seizoen.

Het programma De Avondshow met Arjen Lubach is vier dagen per week te zien op NPO1. Het afgelopen seizoen trok het programma gemiddeld een miljoen kijkers.

De satirische show ging onder meer viral met een filmpje over het Russische referendum in Oekraïne. In het item bepleit Lubach dat Rusland zich vanwege oude historische banden bij Nederland zou moeten aansluiten. Het werd miljoenen keren bekeken.