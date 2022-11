Charlotte Nijs stapt over van Hart van Nederland naar EenVandaag

Delen via E-mail

Charlotte Nijs, momenteel politiek verslaggever van Hart van Nederland, stapt over naar AVROTROS. De journalist wordt het nieuwe gezicht van het EenVandaag Opiniepanel.

Nijs zal wekelijks onderzoek doen naar belangrijke maatschappelijke en politieke kwesties. Ze vervangt Gijs Rademaker, die onlangs liet weten per 2023 de overstap te maken naar RTL. Hij gaat daar een nieuw opinieprogramma presenteren.

"Het is voor mij de ideale combinatie van journalistiek en politiek waarbij ik het geluid uit de samenleving kan laten horen. Ik heb veel zin om te beginnen", zegt Nijs. Ze is vanaf december in het programma te zien, samen met presentatrice Joyce Boverhuis.