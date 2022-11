Kunstenbond vindt dat kunstenaars te weinig verdienen aan Sterren op het Doek

De Kunstenbond vindt dat de NPO kunstenaars die deelnemen aan televisieprogramma's niet genoeg betaalt. Het gaat dan met name om Sterren op het Doek (Omroep MAX).

"Een kunstenaar ontvangt een paar honderd euro vergoeding voor deelname. In praktijk is dat net genoeg voor materiaal- en reiskosten", zegt Caspar de Kiefte van de Kunstenbond, de vakbond voor mensen met creatieve beroepen. "Zo'n bedrag is meestal niet genoeg om atelierhuur van te betalen, laat staan dat het kan dienen als eerlijke vergoeding voor kunstenaars."

Volgens De Kiefte zijn deelnemende kunstenaars ongeveer drie werkweken bezig voor het programma Sterren op het Doek. "En dan hebben we het nog niet gehad over auteursrechten. Volledige overdracht van het intellectueel eigendom op het gemaakte werk is onderdeel van de overeenkomst die de kunstenaars met de omroep sluiten. Kunstenaars die aan het programma deelnemen raken dus volledige zeggenschap over hun werk kwijt en op grond van de Auteurswet heeft de maker dan recht op een 'billijke vergoeding'."

In Sterren op het Doek, dat wordt gepresenteerd door Özcan Akyol, krijgen drie kunstenaars de opdracht om een bekende Nederlander te portretteren. De BN'er krijgt zijn favoriete doek mee naar huis. De andere twee portretten worden geveild. De opbrengst daarvan naar een goed doel.

De Kunstenbond heeft vorige week een meldpunt geopend. Daar kunnen kunstenaars die aan tv-programma's hebben meegedaan hun ervaringen delen.

Omroep MAX blijft achter voorwaarden staan

Omroep MAX laat donderdag in een reactie weten dat er in de zomer uitgebreid contact is geweest tussen de Kunstenbond, NPO en meerdere publieke omroepen, waaronder MAX. "De kunstenaars die deelnemen aan Sterren op het Doek krijgen een vergoeding voor hun deelname. Ze zijn bekend met de voorwaarden en dus op de hoogte van de vergoeding. Als deelnemers niet akkoord gaan met deze regeling, dan kunnen zij afzien van deelname", zegt Omroep MAX.

De NPO laat in een reactie weten de Kunstenbond uit te nodigen voor een gesprek. De bond klaagde eerder over de vergoeding van artiesten die optraden in programma's van de NPO. Dit heeft geresulteerd in een minimumvergoeding voor artiesten.

