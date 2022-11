Het Sinterklaasjournaal begint vandaag weer: dit weten we al

Nog slechts een paar nachten slapen en dan kunnen kinderen in het hele land weer hun schoen zetten. Sinterklaas komt op 12 november aan in Nederland. De intocht in Hellevoetsluis is live op televisie te volgen én voor het eerst weer live te bezoeken. Het Sinterklaasjournaal, dat vandaag begint, deelt in de aanloop naar de landelijke intocht steeds meer details. Dit weten we nu al over het moment waarop Sinterklaas weer voet op Nederlandse bodem zet.

De overtocht naar Nederland belooft weer een spannende te worden. Als het Sinterklaasjournaal de kijkers de afgelopen jaren iets geleerd heeft, is het wel dat het niet makkelijk is om met een boot vol cadeaus vanuit Spanje deze kant op te komen. Vanaf vanavond praat Dieuwertje Blok iedereen vanuit de studio bij over de tocht die de Sint en zijn Pieten afleggen. Op 12 november komt de Sint aan in Nederland - als alles goed gaat.

De landelijke intocht is voor het eerst sinds de invoering van de coronamaatregelen weer live te bezoeken. Het Sinterklaasjournaal bouwt in de afleveringen voorafgaand aan de landelijke intocht langzaam de spanning op en doet op de dag zelf live verslag van het evenement.

Blok is al ruim twintig jaar het vaste gezicht van het Sinterklaasjournaal, en daar lijkt voorlopig geen einde aan te komen. Eerder dit jaar ging op TikTok een video rond waarin werd gezegd ze zou stoppen, maar omroep NTR ontkende dit direct. Samen met vaste verslaggevers Jeroen Kramer en Rachel Rosier doet de presentatrice dus gewoon weer verslag.

NTR houdt details over het verloop van de intocht traditiegetrouw geheim. Wel zullen Sint en zijn Pieten weer een aantal problemen tegenkomen, die de Pieten als een dolle proberen op te lossen. Zeker is dat alles op tijd, dus vóór 5 december, weer goed komt.

Sint zal zijn stoomboot aanmeren in de haven van Hellevoetsluis. Burgemeester Milène Junius zegt daarover tegen de NTR: "Onze mooie vestinghaven bestaat maar liefst vierhonderd jaar en in die tijd is er al veel gebeurd in deze haven. Nu komt daar de aankomst van Sinterklaas bij. Geweldig! Het zal een prachtig gezicht zijn als de stoomboot van Sinterklaas vanaf het Haringvliet langs de vuurtoren de haven binnenkomt. We hopen veel blije gezichten te zien op de kades!"

Andere gemeenten hebben ieder zo hun eigen manieren om Sint en de Pieten te verwelkomen. Zo kunnen kinderen in Dordrecht vanwege werkzaamheden niet vanaf de kade zwaaien, maar is de intocht op schermen in de Grote Kerkstuin te zien. In Groot-Ammers en Hardinxveld-Giessendam komt Sinterklaas op zaterdag 19 november - een week na de landelijke intocht - aan. Diezelfde dag bezoekt hij Beneden-Hardinxveld met de trein. Sint rijdt om 13.45 uur het station binnen. Hoe de goedheilig man Zwijndrecht zal aandoen, blijft nog een verrassing.

Aanbevolen artikelen