Algemeen directeur WPG Uitgevers vertrekt na onvrede onder werknemers

Algemeen directeur René Witzel van WPG Uitgevers, eigenaar van onder andere Vrij Nederland en De Bezige Bij, moet vertrekken. Een ruime meerderheid van de werknemers vroeg in een petitie om zijn ontslag. Witzel liet woensdagmiddag weten dat hij per direct vertrekt, meldt NRC

De petitie sprak van een "angstcultuur" bij het bedrijf. Zo zou praten met de pers leiden tot ontslag op staande voet. 235 werknemers van het bedrijf ondertekenden de brief. Volgens bronnen van NRC is dat ruim de helft van het aantal medewerkers.

Het is niet de eerste keer dat de medewerkers hun zorgen uiten, valt in de brief te lezen. Twee keer eerder deden werknemers meldingen bij de raad van commissarissen. Daar gebeurde volgens hen niets mee.