Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Rob Janssen in Glazen Huis 3FM

Het Glazen Huis keert ook dit jaar terug bij NPO 3FM, dit keer om geld op te halen voor stichting Het Vergeten Kind. Radio-dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Rob Janssen betrekken het huis in Amersfoort en maken een week lang 24 uur per dag live radio.

Het is de tweede keer dat het Glazen Huis in Amersfoort staat. Omdat er vorig jaar wegens de coronamaatregelen minder mensen aanwezig mochten zijn, vindt de inzamelingsactie 3FM Serious Request nogmaals in dezelfde stad plaats.

Vorige jaar keerde het Glazen Huis na enkele jaren afwezigheid terug. 3FM Serious Request is nooit echt weggeweest. Na de laatste Glazen Huis-editie in 2017 werd er geld opgehaald met The Lifeline, waarvoor de dj's door het land wandelden en ook 24 uur per dag radio bleven maken.

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen die opgroeien in gezinnen die met zware problemen kampen, zoals verslaving of grote schulden. Deze kinderen worden als gevolg van die problemen vaak verwaarloosd of mishandeld.

Het Glazen Huis werd in 2004 voor het eerst opgebouwd. De actie was jarenlang populair en trok veel luisteraars naar de radiozender. De inzameling zorgde voor hoge opbrengsten, met een record van 12,3 miljoen euro in 2013. Bij de editie in 2017 werd 5 miljoen euro opgehaald. Dat was een stuk minder dan de jaren ervoor, toen het bedrag ieder jaar boven de 8 miljoen euro was uitgekomen. Vorig jaar, bij de terugkeer, werd 2 miljoen euro opgehaald.

