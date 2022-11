Ochtendprogramma Koffietijd stopt na ruim twaalf jaar

Het programma Koffietijd, dat doordeweeks in de ochtend door RTL 4 wordt uitgezonden, stopt in mei 2023. Na de doorstart in 2010 is het programma 12,5 jaar op televisie te zien geweest.

Koffietijd, gepresenteerd door onder anderen Loretta Schrijver en Quinty Trustfull, wordt gemaakt in samenwerking met de VriendenLoterij en de Nationale Postcode Loterij. De contracten met deze partijen lopen volgend jaar af.

Dat was volgens de directeur van beide loterijen een goed moment om een keuze over de toekomst van het programma te maken. Dat het programma niet meer genoeg kijkers bereikt, is daarin doorslaggevend geweest.

Zonder de samenwerking is het voor RTL 4 niet haalbaar om Koffietijd voort te zetten, zegt programmadirecteur Peter van der Vorst. "Elke doordeweekse ochtend brengt ons team van presentatoren op een ongedwongen manier warmte en gezelligheid de huiskamers binnen. We vinden het dan ook jammer dat we na mei afscheid gaan nemen van deze iconische titel, maar we begrijpen de keuze van de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij."

RTL laat in een reactie weten "te kijken naar de mogelijkheden" voor de vervanging van het programma. Verdere details over de invulling kan een woordvoerder nog niet geven. "Het is nu te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen", aldus de zegsman.

Programma begon in 1994

Koffietijd beleefde zijn première in 1994, toen nog met presentatoren Mireille Bekooij en Hans van Willigenburg. Zij waren tot 2001 te zien.

Om het programma te verjongen, kwam er toen een ander duo: Sybrand Niessen en Judith de Klijn. De kijkcijfers zakten toen erg in, waarna Koffietijd stopte.

In 2010 keerde het programma na een kleine tien jaar terug, nu met Loretta Schrijver, Quinty Trustfull en Pernille La Lau als presentatoren. Alle drie zijn nog steeds in Koffietijd te zien, samen met Patrick Martens en Vivian Slingerland.

