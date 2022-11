Mariëlle Tweebeeke wint Sonja Barend Award voor interview president Zelensky

Mariëlle Tweebeeke heeft voor de tweede keer in haar carrière de Sonja Barend Award gewonnen. De presentatrice krijgt de vakprijs voor het beste televisie-interview voor haar gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het programma Nieuwsuur in mei.

Sonja Barend maakte de winnaar maandagavond zelf bekend in het NPO1-programma Khalid & Sophie. Tweebeeke versloeg andere genomineerden Maaike Schoon en Tijs van den Brink.

Tweebekes interview met Zelensky werd door de meerderheid van de vakjury, bestaande uit meer dan vijftig tv-critici, vakgenoten en mediajournalisten, gekozen als winnaar. De juryleden noemden het gesprek onder meer "moedig, scherp, rustig en onverschrokken" en het "relevantste van het jaar".

Tweebeeke won de award ook al in 2012. Toen kreeg ze die voor haar gesprek met Reinout Oerlemans en bestuurders van het Amsterdamse VU medisch centrum over het realityprogramma 24 uur: Tussen Leven en Dood.

De Sonja Barend Award is een initiatief van de VARAgids en wordt sinds 2009 uitgereikt voor het beste tv-interview van het afgelopen jaar. Eerdere winnaars zijn onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, Twan Huys en Eva Jinek.

Vorig jaar ging de prijs naar Jeroen Wollaars voor zijn verkiezingsinterview met CDA-voorman Wopke Hoekstra in Nieuwsuur.

