Five Live krijgt mogelijk vervolg: Talpa in gesprek met makers van De Mol-serie

Talpa is in gesprek met de makers van Five Live over een mogelijk tweede seizoen van de serie. Dat bevestigt de zender aan NU.nl, nadat Waldemar Torenstra dit zondag meldde aan RTL Boulevard . Deze stap is opmerkelijk, omdat de kijkcijfers van de door Linda de Mol bedachte serie sterk zijn gedaald.

Torenstra vertelde zondag dat hij is gevraagd om zijn agenda vrij te houden voor de opnames van een tweede seizoen. Talpa bevestigt dat er inderdaad wordt gesproken over een vervolg op de serie.

Mocht dat nieuwe seizoen er komen, dan zou dat een verrassend besluit zijn. De eerste aflevering van de komische dramaserie trok 987.000 kijkers. Dit aantal daalde daarna wekelijks. De aflevering van zondagavond 30 oktober is bekeken door 337.000 kijkers, net iets meer dan de week daarvoor (329.000 kijkers).

Eerder liet Talpa al aan NU.nl weten dat Five Live ondanks de dalende kijkcijfers zijn plek blijft behouden in het uitzendschema. Volgens de zender waren de lagere kijkcijfers een gevolg van de race van Max Verstappen, die gelijktijdig werd uitgezonden. Ook gister werden Five Live en de Formule 1-race gelijktijdig uitgezonden.

De woordvoerder benadrukt dat ook de kijkcijfers van uitgesteld kijken meetellen. Dat waren er gemiddeld 250.000 bij de eerste drie afleveringen. Five Live is ook terug te kijken via Videoland.

Five Live, bedacht door De Mol, gaat over het leven achter de schermen van een fictieve talkshow. De hoofdrollen worden vertolkt door De Mol en Torenstra.

Eerder

Aanbevolen artikelen