Johnny de Mol stopt definitief als presentator HLF8

Johnny de Mol keert niet terug als de presentator van het dagelijkse programma HLF8. De Mol stopte eind april tijdelijk na beschuldigingen van seksueel misbruik. Talpa zegt dat de talkshow gewoon doorgaat, maar in januari stopt één van de vervangende presentatoren en het is nog niet duidelijk hoe SBS6 dan verder wil.

"Johnny geeft aan dat het een enorm moeilijke beslissing is geweest", staat in een verklaring in handen van Shownieuws. "Hij is de redactie van HLF8 ontzettend dankbaar voor de tomeloze inzet en het mooie avontuur dat ze met elkaar hebben beleefd. En wil dit moment nog een keer aangrijpen om iedereen te bedanken voor alle warme berichten die hij de afgelopen periode heeft mogen ontvangen."

Het Openbaar Ministerie seponeerde begin oktober de zaak die door de ex van de Mol, Shima Kaes, was aangespannen tegen de presentator. Uit het onderzoek was onvoldoende bewijs naar voren gekomen waaruit blijkt dat de presentator Kaes heeft mishandeld. Talpa liet toen weten "op korte termijn" met De Mol te bespreken wanneer hij weer aan het werk zou gaan.

"We kijken terug op een enerverende periode waarin hij ons als host van het programma mooie, emotionele en spraakmakende momenten heeft bezorgd. Voorlopig presenteren Hélène Hendriks en Leonie ter Braak afwisselend HLF8. Zodra er meer te melden is, dan laten wij dit weten", schrijft Talpa in een reactie.

Ter Braak maakte begin oktober bekend de overstap te maken van SBS naar RTL. Vanaf januari kan zij daarom HLF8 niet meer presenteren. Hendricks combineert het presenteren van de talkshow met het maken van diverse sportprogramma's.

