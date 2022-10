Peter Heerschop terug op de radio en krijgt column in show Humberto Tan

Cabaretier Peter Heerschop krijgt een column in het NPO Radio 1-programma van Humberto Tan. Dat heeft Heerschop vrijdagmiddag live in het programma van Tan bekendgemaakt.

Begin september vroeg Humberto Tan aan Heerschop of hij het zag zitten om columnist te worden in zijn radioprogramma, omdat Radio 538 toen net was gestopt met zijn column Lieve Marianne. Heerschop hapte niet gelijk toe, maar hij gaf aan er even over te willen nadenken.

Heerschop liet vrijdagmiddag in Tans show weten dat hij het volgende week graag over de column wilde hebben. Daarop liet Tan weten dat hij wat hem betreft gelijk van start mocht gaan. "Je hebt in al die jaren zoveel mooie dingen gemaakt, dat er niks is waarvan ik op voorhand zeg: doe maar niet."

De 62-jarige acteur annex schrijver moest in september noodgedwongen stoppen met zijn column Lieve Marianne op Radio 538. Sinds 2002 verzorgde hij iedere vrijdagochtend een satirisch weekoverzicht op die zender, dat hij steevast begon met de aanhef 'Lieve Marianne'.

Geen vervolg op Lieve Marianne

De naam van de rubriek is ontleend aan schaatsster Marianne Timmer en stamt uit de beginperiode van de 538-ochtendshow Evers Staat Op. De rubriek is bedacht tijdens de Olympische Winterspelen van 2002 in Salt Lake City, waarvandaan het programma live werd uitgezonden.

Heerschop onderstreepte vrijdag op NPO Radio 1 dat het geen vervolg gaat worden op Lieve Marianne. "Dat heb ik écht afgerond."

Dinsdag maakte Heerschop in de Veronica Ochtendshow van Radio Veronica bekend dat hij tijdens het komende WK voetbal een bijdrage gaat leveren in de ochtendshow van presentator Tim Klijn. Hij benadrukte toen dat het niet ging om een column, maar om een bijdrage. "Ik ga toch wel kijken, en ik vind daar alles van. Dus als jullie bellen en ik mag vertellen wat ik zie en wat ik daarvan vind, dan lijkt me dat een goed idee", aldus Heerschop dinsdag.

Eerder

Aanbevolen artikelen