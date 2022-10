Maaike Schoon en Mariëlle Tweebeeke maken kans op Sonja Barend Award

Delen via E-mail

Maaike Schoon, Mariëlle Tweebeeke en Tijs van den Brink maken dit jaar kans op een Sonja Barend Award. De shortlist met de drie laatste kanshebbers voor het beste televisie-interview is vrijdag bekendgemaakt door de VARAgids.

Tweebeeke is genomineerd voor haar interview met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Nieuwsuur. Schoon dankt haar nominatie aan het gesprek met de Russische ambassadeur Alexander Sjoelgin. Van den Brink maakt kans op de award voor zijn interview met de rooms-katholieke priester Antoine Bodar in het EO-programma Adieu God?.