Rechter bepaalt op 13 december of radiostations hun frequentie behouden

Talpa Network, BNR en 100%NL krijgen op 13 december uitsluitsel of ze hun radiofrequenties misschien kwijtraken. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven doet dan uitspraak in het hoger beroep dat de bedrijven aanspanden in de hoop een aangekondigde veiling uit te stellen.

Via een FM-vergunning zijn radiostations op de FM te horen en is voor iedereen duidelijk op welke frequentie je bijvoorbeeld Radio Veronica of BNR Nieuwsradio kan terugvinden.

Normaal gesproken vindt die verdeling om de zoveel jaar plaats via een veiling. Omdat veel radiostations inkomsten waren misgelopen door de coronacrisis besloot toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken (EKZ) Mona Keijzer dat de veiling met drie jaar werd uitgesteld.

Radiostation KINK heeft geen frequentie maar wil er wel één en startte daarom een bodemprocedure. Die procedure won het station en daarop kondigde de minister aan dat de frequenties toch geveild moeten worden. Talpa Network (het bedrijf achter Radio 538, Radio Veronica, SkyRadio en Radio 10), BNR en 100%NL hopen nu dat door het hoger beroep de veiling alsnog wordt uitgesteld.

