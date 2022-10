Journalist Hans Jaap Melissen krijgt ereprijs voor oorlogsverslaggeving

Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen is uitgeroepen tot Journalist voor de Vrede. Melissen, die ook voor NU.nl schrijft, ontvangt de ereprijs voor zijn werk in onder andere Syrië, Afghanistan en Oekraïne.

Door onze entertainmentredactie

"Ik voel me vereerd, het is een mooie prijs", zegt Melissen tegen NU.nl. Als oorlogsverslaggever reisde hij ook naar onder meer Irak en Libië.

De journalist zit al 25 jaar in het vak. De keuze om in dikwijls gevaarlijke omstandigheden te werken, was een zeer bewuste. "Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in grote internationale (oorlogs)ontwikkelingen en vind het belangrijk om als onafhankelijke journalist de berichtgeving niet aan de strijdende partijen over te laten. Want zij hebben belang bij het verdraaien van de werkelijkheid."

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, was Melissen de enige Nederlandse journalist die een maand lang vanuit het belegerde Kyiv verslag bleef doen. Daarna is hij nog vele malen teruggekeerd naar Oekraïne om vooral vanuit het oosten van het land te berichten. "Je ziet veel ellende in oorlogsgebieden en dat is zwaar. Af en toe een slapeloze nacht hoort bij dit werk", vertelt hij.

"Maar het heeft ook zoveel mooie kanten. In oorlogsgebieden tref je mensen in oprechte emoties aan. Voor de mensen in Nederland lijken oorlogen vaak ver weg, met mijn berichtgeving neem ik hen mee."

Melissen denkt dan ook nog niet aan stoppen. "Zolang ik het nuttig vind en daar fysiek toe in staat ben, blijf ik dit werk doen."

De prijs wordt sinds 2003 tweejaarlijks door het Humanistisch Vredesberaad toegekend aan een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist die door "onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving bijgedragen heeft aan een cultuur van vrede en rechtvaardigheid".

Melissen neemt de prijs vrijdag in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam in ontvangst.

Aanbevolen artikelen