Waarom Talpa de veiling van radiofrequenties probeert tegen te houden

De radiofrequenties moeten opnieuw verdeeld worden in een veiling, zo werd eerder bepaald. Maar Talpa Network (eigenaar van onder andere Radio 538 en Radio 10), ziet dat helemaal niet zitten en spande samen met BNR en 100%NL een hoger beroep aan. De herverdeling kan wel eens gevolgen hebben voor de fusie van Talpa en RTL.

Door Maarten Hafkamp

Een FM-vergunning is belangrijk voor een radiostation: het maakt het mogelijk op de FM uit te zenden en is zo voor iedereen die de radio aanzet terug te vinden. Die frequenties worden via een veiling verdeeld, maar dat werd met drie jaar uitgesteld. Radiostations moesten de tijd krijgen om te herstellen van de lage advertentie-inkomsten in coronatijd, besloot toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken (EKZ) Mona Keijzer.

Onzin, vond de rechtbank van Rotterdam in juli. Radiozender KINK tekende destijds bezwaar aan omdat het ook een FM-vergunning wilde en daardoor drie jaar moest wachten. Het station won de bodemprocedure en de minister besloot dat de frequenties geveild gaan worden.

Talpa Network (Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica), RadioCorp (100%NL en SLAM!) en BNR waren teleurgesteld in de uitspraak en besloten in beroep te gaan.

Mogelijk verliest Talpa een FM-vergunning

De kans is aanwezig dat een van de radiostations de FM-vergunning verliest ten koste van KINK. Voor Talpa en de andere mediabedrijven zou het verlies van een FM-frequentie een grote strop zijn, omdat ze dan miljoenen aan reclame-inkomsten mislopen.

Voor Talpa spelen de radiozenders nog een rol in de fusieplannen met RTL. Die fusie is nog altijd niet rond. Met vier zenders die voor nog eens drie jaar verzekerd zouden zijn van een FM-frequentie, zou RTL-Talpa een sterk geheel bieden in combinatie met televisie. Dat is handig, want bij de inkoop van advertentieruimte combineren bedrijven vaak radio en televisie. Een veiling maakt de toekomst van de Talpa-radiozenders onzeker.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft nog altijd niet besloten of de fusie tussen Talpa en RTL mag doorgaan. Dat zou deze maand gebeuren, maar een woordvoerder laat aan NU.nl weten: "Zoals gebruikelijk bij dit soort processen is het niet goed te voorspellen. Ik ga er nu geen uitspraken meer over doen."

Of de ACM op de uitspraak in het hoger beroep rond de FM-veiling wacht, is dan ook niet duidelijk.

Nieuwe frequenties per 1 september

Micky Adriaansens, de huidige minister van Economische Zaken, liet vorige week in een brief weten in ieder geval niet op het hoger beroep te wachten. De nieuwe vergunningen voor de FM-frequenties voor commerciële zenders moeten per 1 september 2023 ingaan. Om dat te halen is het volgens de bewindsvrouw noodzakelijk dat de procedure in gang wordt gezet. Dat doet ze vanaf volgende week met het raadplegen van experts.



Het kan zijn dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de protesterende radiozenders alsnog in het gelijk stelt en daarmee zou een veiling van tafel zijn. Het hoger beroep dient donderdag bij het CBp. Meestal volgt na zes weken een uitspraak.

