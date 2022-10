Welmoed Sijtsma gaat in programma op zoek naar maker van nepseksvideo

Welmoed Sijtsma is vanaf november te zien in Welmoed en de sexfakes, heeft omroep WNL dinsdag bekendgemaakt. In het programma onderzoekt ze de wereld van deepfakeporno en gaat ze op zoek naar de maker van de nepvideo waarin haar beeltenis werd gebruikt.

Door onze entertainmentredactie

"Van alle nepfilms die online staan is 96 procent porno. En mijn video is er daar een van", zegt de journalist en presentatrice.

Niet alleen bekende personen, maar ook onbekende vrouwen worden steeds vaker geconfronteerd en soms zelfs gechanteerd met dergelijke video's. "Je hoofd wordt gestolen en je hebt vervolgens niets meer te zeggen over wat daar vervolgens mee gebeurt. Dat klopt gewoon niet", zegt Sijtsma.

Sijtsma onderzoekt wat je kunt doen als je identiteit wordt gestolen en spreekt met andere vrouwen die het overkwam, familie en vrienden over de impact. Het programma wordt vanaf 7 november dagelijks uitgezonden op NPO3.

