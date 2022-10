Producent Expeditie Robinson betreurt dat Iliass Ojja geen medische hulp kreeg

De producent van Expeditie Robinson betreurt dat Iliass Ojja zich niet serieus genomen voelde door het programma. Tijdens zijn deelname stapte de 34-jarige acteur met zijn voet op een aangespoelde naald. Hij vroeg om medische hulp, maar besloot de expeditie te verlaten toen er geen gehoor gegeven werd aan zijn verzoek.

Door onze entertainmentredactie

"Helaas hebben we te maken met veel plastic en ander afval dat aanspoelt op de stranden. Ook in Maleisië", vertelt producent SimpelZodiak dinsdag aan het AD. "Uiteraard zorgen wij ervoor dat de stranden regelmatig worden geveegd, voor en tijdens de opnames. En er is 24/7 een dokter aanwezig bij Expeditie Robinson. Ons verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot de kandidaten en het team is groot."

"Ondanks dat hebben we onderschat hoe groot de angst van Iliass was, nadat hij in die naald was gestapt. Dat betreuren we. Aangezien het hier niet direct om een verwonding ging, maar om een onderzoekstraject, moest er eerst een plan van aanpak worden gemaakt en was de arts niet direct ter plaatse. Achteraf gezien hadden wij dit alles sneller en beter aan Iliass moeten communiceren om hem gerust te stellen", zegt een woordvoerder.

RTL wil zelf niet reageren op het vertrek van Ojja, laat een woordvoerder desgevraagd aan NU.nl weten.

Ojja: 'Vind het ongelofelijk jammer'

Ojja schrok van de naald in zijn voet. "Zoiets verwacht je niet", vertelde hij in de aflevering van maandagavond. "Toen ben ik mijn voet gaan ontsmetten en heb ik de naald meegenomen voor onderzoek, want je weet niet waarvoor die naald gebruikt is. Die gedachte maakte me angstig."

Volgens de acteur beloofde de productie dat er een dokter aanwezig zou zijn bij de eilandraad, maar die was nergens te bekennen. "Daardoor ben ik 's nachts gaan malen. Toen de volgende ochtend de cameraploeg, en niet de dokter, van de boot afstapte, knapte er iets. Het voelde voor mij alsof ik niet serieus ben genomen en dat is de reden waarom ik heb besloten om uit de expeditie te stappen."

De acteur wilde zich verder laten onderzoeken in Nederland. "Het gaat nu goed met me", zei hij in een terugblik. "Natuurlijk vind ik het ongelofelijk jammer, want ik heb het tot dag twintig enorm naar m'n zin gehad. Ik heb vrienden voor het leven gemaakt. Natuurlijk had ik veel langer willen blijven. Dit was altijd al een droom van mij, maar misschien had het zo moeten zijn."

Aanbevolen artikelen