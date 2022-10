NPO wil Ongehoord Nederland tweede sanctie opleggen

De NPO is van plan om Ongehoord Nederland (ON) een tweede financiële sanctie op te leggen. De NPO stelt dat de omroep " niet voldoende bereid is geweest om samen te werken ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst".

Volgens de Mediawet is staatssecretaris Gunay Uslu (Media) bij een tweede sanctie gemachtigd om in te grijpen. De NPO mag haar dan verzoeken om de vergunning van ON in te trekken. Tot nu toe hield ze zich afzijdig en stelde ze dat de beslissing over eventuele stappen aan de NPO is.

Aanleiding voor de tweede sanctie is een uitzending van half september van het ON-programma Ongehoord Nieuws. De omroep zond toen een item uit waarin zonder context filmpjes werden getoond van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan.

Het gaat nu nog om een voorgenomen besluit. ON krijgt veertien dagen de tijd om te reageren en een zienswijze te presenteren aan de raad van bestuur. Op basis daarvan wordt besloten of de sanctie daadwerkelijk opgelegd wordt en wat de hoogte van de sanctie zal zijn. Het gaat om een bedrag van maximaal 15 procent van het budget van de omroep.

Reactie Ongehoord Nederland: 'Doodsteek'

In een verklaring op de website van ON noemt de omroep de sanctie "een directe aanval op de persvrijheid in Nederland en de mogelijke doodsteek voor onze omroep".

De omroep vindt de uitleg die het NPO-bestuur bij de tweede sanctie geeft "onzorgvuldig, lichtvaardig en overijld". Die zou volgens voorzitter Arnold Karskens ook getuigen van vooringenomenheid jegens de politieke koers die ON voert.

ON kan zich niet vinden in de kritiek dat de omroep zich "niet voldoende bereid heeft getoond om samen te werken ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst". "ON heeft zich vanaf het begin altijd collegiaal en samenwerkend opgesteld en zal dat ook blijven doen", zegt Karskens.

Eerste sanctie

Op 5 juli werd er al een sanctie van 93.000 euro opgelegd aan de omroep vanwege schending van de journalistieke code. Er zou onjuiste en onbetrouwbare informatie verspreid zijn in ON-programma's. Ongehoord Nederland tekende eind augustus bezwaar aan, omdat ze "iedere sanctie als een beknotting van de vrijheid van meningsuiting zien".

De NPO liet toen weten de reguliere procedure voor dit soort bezwaren te volgen. "Als de sanctie blijft staan, kan de omroep nog in beroep bij de bestuursrechter", legde een woordvoerder van de NPO uit. " Tegen die uitspraak staat tenslotte nog hoger beroep open bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State."

