Libelle maakt eenmalige editie voor mensen die moeite hebben met lezen

Libelle brengt zijn nieuwe nummer ook uit in een speciale versie voor laaggeletterden. Hiermee wil het tijdschrift de 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen tegemoetkomen.

Door onze entertainmentredactie

De speciale uitgave van Libelle is in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven gemaakt. Het blad bevat laagdrempelig woordgebruik, korte zinnen en een strakke vormgeving. Zo is er meer witruimte en is de typografie aangepast.

Hoofdredacteur Hilmar Mulder legt uit dat de Libelle-eindredacteuren in een cursus hebben geleerd hoe teksten kunnen worden hertaald naar B1-niveau (mbo). De inhoud van het tijdschrift is bepaald in overleg met een groep van voormalige laaggeletterden.

In het blad staat onder meer een interview met presentatrice en Stichting Lezen en Schrijven-ambassadeur Anita Witzier. De speciale Libelle-uitgave wordt vanaf dinsdag verspreid over geselecteerde adressen en is aan te vragen bij Stichting Lezen en Schrijven.

Aanbevolen artikelen