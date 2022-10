Five Live blijft ondanks dalende kijkcijfers plek houden in uitzendschema SBS

Talpa maakt zich geen zorgen over de kijkcijfers van Five Live, de nieuwe serie van Linda de Mol. De kijkcijfers van de productie halveerden zondag ten opzichte van vorige week, maar dat is voor de zender geen reden om een wijziging te maken in de programmering.

De eerste aflevering van de komische dramaserie trok 987.000 kijkers. Dit aantal daalde daarna wekelijks. In de afgelopen weken werd Five Live voorafgegaan door kijkcijferkanon Postcode Loterij: Miljoenenjacht.

Hier keken telkens ruim anderhalf miljoen mensen naar. De aflevering van afgelopen zondag kende met Code van Coppens een ander 'voorprogramma'. Hier schakelden zo'n 552.000 mensen voor in op SBS6.

Na het spelprogramma schakelden 329.000 mensen in, een halvering ten opzichte van vorige week. "Wellicht mede als gevolg van de race van Max Verstappen", laat een woordvoerder van Talpa aan NU.nl weten. Ze verwachten dat "dit effect volgende week ook ongetwijfeld optreedt".

De woordvoerder benadrukt dat ook de kijkcijfers van uitgesteld kijken meetellen. Dat waren er gemiddeld 250.000 bij de eerste drie afleveringen. Five Live is ook terug te kijken via Videoland. De dalende cijfers voor de televisie-uitzending zijn voor Talpa geen reden om het programma uit het uitzendschema te halen.

Five Live, bedacht door De Mol, gaat over het leven achter de schermen van een fictieve talkshow. De hoofdrollen worden vertolkt door De Mol en Waldemar Torenstra.

