Tim den Besten interviewt koning Willem-Alexander voor nieuwe jeugdserie

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tim den Besten onderzoekt in een nieuwe jeugdserie van de VPRO hoe je de baas wordt van je eigen land. Daarvoor heeft de presentator advies gevraagd bij koning Willem-Alexander.

In de zesdelige serie Timmyland zoekt Den Besten uit wat er allemaal komt kijken bij het besturen van een land. Zo wint hij advies in bij de koning over hoe je de baas wordt en checkt hij bij premier Mark Rutte hoe je een wet invoert.