Kijkcijfers Five Live gehalveerd: slechts 329.000 mensen zien vierde aflevering

De kijkcijfers van Five Live zijn zondag gehalveerd ten opzichte van de week ervoor. De vierde aflevering van de dramaserie met Linda de Mol trok 329.000 kijkers. Een week eerder keken nog 670.000 mensen naar het SBS6-programma.

De serie begon eerder deze maand met 987.000 kijkers. Een week later waren daar nog 793.000 kijkers van over. In voorgaande weken werd Five Live voorafgegaan door kijkcijferkanon Postcode Loterij: Miljoenenjacht. Hier keken telkens ruim anderhalf miljoen mensen naar. De aflevering van afgelopen zondag kende met Code van Coppens een ander 'voorprogramma'. Hier schakelden zo'n 552.000 mensen voor in op SBS6.