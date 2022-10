Kevin Spacey niet schuldig bevonden in door Anthony Rapp aangespannen zaak

De jury heeft de Amerikaanse acteur Kevin Spacey niet schuldig bevonden in de door Anthony Rapp aangespannen rechtszaak. Rapp, die ook acteur is, zei in 1986 ongewenst seksueel te zijn benaderd door Spacey.

Door onze nieuwsredactie

De inmiddels vijftigjarige Rapp zegt dat hij als veertienjarige door Spacey is belaagd. Maar hij kon dat volgens de jury niet bewijzen. Na een uur beraad gaf de jury Rapp daarom ongelijk.

Tweevoudig Oscarwinnaar Spacey heeft de beschuldiging altijd ontkend. Hij zegt nooit alleen met Rapp te zijn geweest.

De spraakmakende rechtszaak tegen Spacey, onder meer bekend van de serie House of Cards, begon twee weken geleden. Volgend jaar moet de acteur voor de rechter in Londen verschijnen voor vermeend seksueel misbruik in vijf andere zaken.

