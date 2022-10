Luuk Ikink en Rob Goossens presenteren samen Boulevard-podcast

Luuk Ikink en Rob Goossens gaan voor RTL Boulevard een podcast maken. In De BLVD Podcast nemen de twee elke donderdag het laatste entertainmentnieuws door.

In de eerste aflevering, die al te beluisteren is, praten Ikink en Goossens onder meer over de documentaire van André Hazes en het interview van Glennis Grace in Jinek.