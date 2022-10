Special Jeroen Pauw over oorlog in Oekraïne bekeken door 630.000 mensen

De special van Jeroen Pauw over de oorlog in Oekraïne heeft woensdagavond 630.000 kijkers getrokken. De uitzending staat daarmee nog net in de top 20 van best bekeken programma's.

Door onze entertainmentredactie

Voor de uitzending reisde Pauw naar Oekraïne. Hij liet zien wat er is gebeurd met het geld dat via Giro555 is ingezameld voor de slachtoffers van de oorlog. De 175 miljoen euro is gestoken in onderdak, voedsel en water, brandstof, medicijnen en medische apparatuur.

Vier programma's trokken meer dan een miljoen kijkers. Het ging om drie journaals van de NOS en RTL en Het Perfecte Plaatje. Het best bekeken programma was het NOS Journaal van 20.00 uur. Hiervoor zetten woensdag bijna twee miljoen mensen de televisie aan.

Dagtopvijf van woensdag 19 oktober 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.972.000 kijkers

2. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.268.000 kijkers

3. Het Perfecte Plaatje (RTL 4) - 1.092.000 kijkers

4. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.039.000 kijkers

5. Oogappels (NPO1) - 995.000 kijkers

