Waylon maakt tweede reeks van talentenshow Better Than Ever

Better Than Ever, het programma waarin oud-kandidaten van talentenjachten voor elkaar optreden, krijgt een tweede reeks. Waylon begeleidt de kandidaten wederom bij het voorbereiden van hun optreden. De presentatie is weer in handen van Martijn Krabbé, meldt producent Blue Circle.

In het programma blikken de kandidaten terug op hun deelname aan shows als Idols, Popstars en The Voice. Daarna zingt elke kandidaat een lied. De artiesten mogen vervolgens hun favoriet kiezen, waarna de vijf zangers op wie het meest gestemd is nogmaals een nummer zingen. De uiteindelijke winnaar krijgt 25.000 euro.

De eerste reeks werd gewonnen door Jim van der Zee, die eerder het achtste seizoen van The Voice won. Better Than Ever werd positief ontvangen en scoorde goede kijkcijfers.

Wie komend seizoen meedoen, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk wanneer de tweede reeks van start gaat. Het eerste seizoen startte begin 2022.

