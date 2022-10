Buddy Vedder doet stapje terug als presentator om plezier in werk te houden

Buddy Vedder dook de afgelopen tijd steeds vaker op als presentator, maar onlangs kondigde hij aan een stap terug te doen. Op die manier wil de 28-jarige presentator plezier in zijn werk houden, vertelde hij dinsdag in Koffietijd

"Als je zo veel televisie maakt, dan wordt het echt werk. En dat wil ik voorkomen", vertelde de televisiemaker, die programma's als Holland's Got Talent, Deal or No Deal en The Masked Singer op zijn cv heeft staan. "Ik wilde gewoon dat ik er weer plezier in had."