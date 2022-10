Netflix stelt documentaire Harry en Meghan uit na kritiek The Crown

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Netflix heeft besloten de releasedatum van de documentaire over prins Harry en Meghan naar achter te schuiven. De streamingdienst besloot dit naar aanleiding van kritiek op het aankomende seizoen van The Crown, meldt de Amerikaanse entertainmentsite Deadline

John Major, voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk, uitte zijn kritiek op de eerste aflevering van het vijfde seizoen van The Crown. Major heeft moeite met een verhaallijn waarin de toenmalige prins Charles bij hem zou hebben geklaagd over het feit dat hij lang moest wachten voor hij de troon kon overnemen. Major houdt vol dat een dergelijk gesprek nooit heeft plaatsgevonden en noemde het zelfs "kwaadaardige onzin".

Deadline voert een bron op die zegt dat de directie van Netflix het "dwaas" zou vinden om de documentaire van Harry en Meghan een maand na The Crown uit te brengen, gezien de kritiek op de serie over het Britse koningshuis.

Een officiële releasedatum van de documentaire over Harry en Meghan was nog niet bekendgemaakt. De serie werd begin december verwacht, een maand na de première van het vijfde seizoen van The Crown.