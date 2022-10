Glennis Grace vertelt vanavond bij Jinek over incident supermarkt

Glennis Grace schuift dinsdagavond aan bij de talkshow van Eva Jinek. Voor het eerst zal ze op televisie haar verhaal doen over de uit de hand gelopen ruzie in een filiaal van supermarkt Jumbo in Amsterdam. De 44-jarige zangeres wordt verdacht van bedreiging, openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade.

Door onze entertainmentredactie

Grace staat op 26 oktober voor de rechter in Amsterdam. In het gesprek met Jinek blikt Grace vooruit op de rechtszaak en bespreekt zij het incident in de supermarkt.

Het incident vond plaats op 12 februari. De officier van justitie heeft besloten in totaal zeven personen te dagvaarden voor het geweld in de Jumbo. Naast de zangeres gaat het om twee mannen van twintig jaar en twee jongens van vijftien jaar uit Amsterdam, een man van 27 jaar uit Purmerend en een man van 50 jaar uit Loenen aan de Vecht. De twee minderjarigen moeten op 27 oktober voor de kinderrechter komen. De zangeres heeft in april in een video op Instagram excuses aangeboden voor het incident.

De uitzending van Jinek met Grace is dinsdagavond om 22.00 uur te zien bij RTL 4.

