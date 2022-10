Terugkeer van dierenquiz Waku Waku bekeken door 178.000 mensen

De terugkeer van Waku Waku heeft maandagavond 178.000 kijkers getrokken. De dierenquiz is na een afwezigheid van 21 jaar weer terug op tv.

Waku Waku was vanaf eind jaren tachtig te zien, maar verdween in 2001 van de televisie. Sosha Duysker presenteert de nieuwe versie van de quiz. De spelshow is dagelijks te zien bij KRO-NCRV op NPO3.

De uitzending van Spoorloos, waarin presentator Derk Bolt sprak over de fouten die zijn gemaakt door het programma, is bekeken door ruim een miljoen mensen. "Het is bijzonder pijnlijk dat er dingen zijn misgegaan en dat er verdriet en teleurstelling is ontstaan bij mensen", zei Bolt.