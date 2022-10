Derk Bolt noemt mismatches Spoorloos 'pijnlijk' en vraagt om tijd voor onderzoek

Derk Bolt heeft de kijkers van Spoorloos maandagavond gevraagd de makers tijd te gunnen om uit te zoeken hoeveel er is misgegaan tijdens de zoektocht naar biologische ouders in Colombia. De presentator noemt de situatie "bijzonder pijnlijk".

Door onze entertainmentredactie

"Er is de afgelopen week veel te doen geweest om Spoorloos", zei Bolt in de eerste aflevering van Spoorloos sinds de onthullingen van misdaadjournalist Kees van der Spek. "Het is bijzonder pijnlijk dat er dingen zijn misgegaan en dat er verdriet en teleurstelling is ontstaan bij mensen. Wij proberen met hart en ziel al vele jaren om mensen bij elkaar te brengen. Dat het juist op dit terrein is misgegaan is extra pijnlijk."

De redactie van Spoorloos doet nu onderzoek om antwoorden te krijgen op de vraag wat er in het verleden fout ging. "Daar is tijd voor nodig", zei Bolt. Hij deed wederom de oproep aan oud-deelnemers die twijfels of vragen hebben over het programma om zich te melden.

Van der Spek onthulde vorige week dat deelnemers van Spoorloos in Colombia aan de verkeerde biologische ouders zijn gekoppeld. De frauduleuze Colombiaanse tussenpersoon (fixer) die verantwoordelijk zou zijn voor de mismatches heeft volgens de misdaadjournalist meegewerkt aan zestien zaken.

KRO-NCRV heeft ondertussen twee mismatches bevestigd. Twee andere matches gingen wel goed en zijn door middel van DNA-onderzoek bevestigd. De overige twaalf zaken zijn nog in onderzoek. Het voortbestaan van het programma staat volgens de omroep niet ter discussie.

In de uitzending van maandag zat ook een zoektocht in Colombia. Een woordvoerder van KRO-NCRV liet desgevraagd weten dat de omstreden fixer niet bij die zaak betrokken was.

