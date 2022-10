Spoorloos stelt extern onderzoek in naar omstreden fixer in Colombia

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

KRO-NCRV en het programma Spoorloos gaan een extern onderzoek instellen naar de tussenpersoon die in het verleden Nederlandse kandidaten in Colombia aan de verkeerde biologische ouders heeft gekoppeld. Dat heeft de omroep maandag bevestigd na berichtgeving van het AD.

Meer toelichting wil de omroep nu niet geven over het onderzoek. RTL-misdaadjournalist Kees van der Spek onthulde afgelopen week dat deelnemers van Spoorloos in Colombia aan de verkeerde biologische ouders zijn gekoppeld. De frauduleuze Colombiaanse tussenpersoon die verantwoordelijk zou zijn voor de mismatches, zou hebben meegewerkt aan zestien zaken.

KRO-NCRV heeft ondertussen twee 'mismatches' toegegeven. Twee andere matches gingen wel goed en zijn door middel van DNA-onderzoek bevestigd. De overige twaalf zaken zijn nog in onderzoek.

Eerder verdedigde presentator Derk Bolt de fixer nog in het programma Khalid & Sophie. De presentator deed dit nadat hij eerder had gezegd niets over de zaak te willen zeggen.