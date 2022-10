Jaimie Vaes en Paul de Leeuw te zien in nieuw seizoen Boerderij van Dorst

Jaimie Vaes, Paul de Leeuw en Splinter Chabot zijn te zien in het derde seizoen van Boerderij van Dorst. Ook Israel van Dorsten, Waylon, Simone Weimans, Frédérique Spigt en Ferry Doedens komen Raven van Dorst helpen op de boerderij.

In de eerste aflevering zijn Van Dorsten en Vaes te gast. Van Dorsten werd in 2019 wereldnieuws toen hij ontsnapte uit de boerderij in Ruinerwold waar hij jarenlang verborgen zat met zijn vader, broers en zussen. Vaes is de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege de beladen relatie met haar ex-vriend Lil Kleine.