Derde aflevering Five Live van Linda de Mol trekt 670.000 kijkers

De interesse voor Linda de Mols dramaserie Five Live lijkt sterk te dalen. De eerste aflevering trapte af met 987.000 kijkers. Bij de derde aflevering waren daar nog maar 670.000 van over. Daarmee valt de SBS-serie voor het eerst buiten de top tien van best bekeken programma's.

Door onze entertainmentredactie

Five Live gaat over het leven achter de schermen van een fictieve talkshow. Op Twitter klaagden kijkers eerder al dat ze de serie flauw en slecht vonden. Toch stegen de kijkcijfers aanvankelijk nog licht. Naar de tweede aflevering keken ruim een miljoen mensen.

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat veel kijkers zondagavond wegzapten zodra de serie begon. Naar Miljoenenjacht keken namelijk nog ruim anderhalf miljoen mensen. Die spelshow stond direct voor Five Live geprogrammeerd.

Het best bekeken programma van de zondagavond was het NOS Journaal van 20.00 uur. Studio Sport Eredivisie eindigde op een tweede plek met ruim 1,7 miljoen kijkers.

Dagtopvijf van zondag 16 oktober 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.966.000 kijkers

2. Studio Sport Eredivisie (NPO1) - 1.708.000 kijkers

3. Postcode Loterij Miljoenenjacht (SBS6) - 1.568.000 kijkers

4. Chansons (NPO1) - 1.189.000 kijkers

5. Weet ik veel (RTL 4) - 1.032.000 kijkers

