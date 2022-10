Donny Roelvink en Marianne Timmer in nieuw seizoen Special Forces VIPS

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Kaj Gorgels, Marianne Timmer en Donny Roelvink zijn te zien in het nieuwe seizoen van Special Forces VIPS. Ook Ferry Doedens, Henk Grol en Thijs Zeeman volgen loodzware trainingen van speciale militaire eenheden.

Eind 2021 was het eerste seizoen te zien. Toen volgden onder anderen Giel Beelen, Dave Roelvink en Gaby Blaaser de zware training. Olympisch bokser Nouchka Fontijn en acteur Tim Haars waren uiteindelijk de enige deelnemers die alle afleveringen overleefden. Special Forces VIPS is gebaseerd op het internationale format Celebrity SAS: Who Dares Wins.