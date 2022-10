Activisten die tomatensoep gooiden op borgtocht vrij met museum- en lijmverbod

De twee activisten die vrijdag in Londen tomatensoep gooiden naar een schilderij van Vincent van Gogh, zijn op borgtocht en op voorwaarden vrijgelaten. Ze mogen geen musea of kunstgalerieën bezoeken of verf of lijm bij zich hebben in de openbare ruimte.

Door onze nieuwsredactie

Dat besloot de Britse rechter zaterdag na de voorgeleiding van de twee vrouwen van 20 en 21 jaar. De activisten zijn aangeklaagd wegens vernieling. Zelf zeiden ze onschuldig te zijn. Op 13 december moeten ze weer voor de rechter komen.

Het tweetal gooide vrijdagmiddag in de National Gallery een blik soep leeg over de Zonnebloemen van Van Gogh. Daarna lijmden ze zich met een hand vast aan de muur. Met hun actie wilden ze protesteren tegen klimaatverandering en de gestegen kosten van levensonderhoud. Een van hen riep: "Wat is meer waard: kunst of leven?"

Van Gogh schilderde de Zonnebloemen in 1888. Het werk heeft een geschatte waarde van 85 miljoen euro. Het schilderij bleef onbeschadigd, omdat er een glasplaat voor zat. De lijst raakte wel beschadigd.

'Waarom lijmen klimaatactivisten zich niet vast aan auto Verstappen?'

Het is niet de eerste keer dat mensen zichzelf vastlijmen aan beroemde schilderijen. Onlangs plakten andere personen zichzelf vast aan werken van John Constable en Pablo Picasso.

De acties leiden tot boze reacties in de kunstsector. Oud-directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes vraagt zich af waarom klimaatactivisten zichzelf niet vastlijmen aan de auto van Max Verstappen als ze een statement willen maken. Dat zei hij zaterdag in het NOS Radio 1 Journaal.

