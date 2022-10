Activisten die in Londen soep over Van Gogh-doek gooiden aangeklaagd

De twee activisten die vrijdag in de National Gallery in Londen blikken soep over een schilderij van Vincent van Gogh gooiden, zijn aangeklaagd voor vernieling. De twee vrouwen van 20 en 21 jaar oud zijn zaterdag in staat van beschuldiging gesteld en moeten zich dus voor de rechter verantwoorden.

De activisten plaatsten zelf een filmpje van hun acties op sociale media. In een van de video's is te zien hoe de twee vrouwen bij de Zonnebloemen hun handen aan de muur vastlijmen. De politie maakte de activisten los en arresteerde het tweetal.

"Wat is meer waard: kunst of leven?", riep een van de activisten in het museum. "Is het meer waard dan voedsel? Meer dan gerechtigheid? Zijn jullie meer begaan met het beschermen van een kunstwerk of het beschermen van onze planeet en de bevolking?"