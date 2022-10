AIVD en MIVD zouden journalisten werven om informatie te verzamelen

De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD werven geregeld journalisten als bron, informant of spion. Ook journalisten in gevaarlijke gebieden zoals het Midden-Oosten. Dat meldt NRC vrijdag op basis van eigen onderzoek.

De krant zegt 32 journalisten te hebben gesproken. Daarvan zou de helft verzoeken hebben gehad van de AIVD of MIVD om mee te werken. De AIVD zou in enkele gevallen ook bereid zijn geweest om te betalen.

Volgens NRC gaat het om journalisten die over onderwerpen schrijven of in gebieden werken "die de aandacht hebben" van de inlichtingendiensten. De diensten zouden vragen informatie te verzamelen, ook als de journalisten daardoor in de problemen zouden kunnen komen.