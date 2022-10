Waku Waku keert terug op televisie, maar niet (helemaal) zoals je gewend bent

Vandaag is de dag waar liefhebbers van dierenquizzen twintig jaar op hebben gewacht: Waku Waku keert terug op tv. De pluchen aapjes zijn weer uit de kast getrokken en ook het spelen voor goede doelen is als vanouds. Maar KRO-NCRV heeft ook wat wijzigingen doorgevoerd. Zo is er een nieuwe presentatrice te zien.

Door Lara Zevenberg

Veertien seizoenen lang was de dierenquiz vaste prik in veel huiskamers. De show werd vanaf 1988 wekelijks door zo'n twee miljoen mensen bekeken. Wilde dieren kwamen langs, er waren oerwoudgeluiden te horen en bekende Nederlanders beantwoordden lastige vragen over het dierenrijk.

Rob Fruithof presenteerde het programma tot en met 1996, waarna Sybrand Niessen en Paula Udondek het stokje overnamen. Het nieuwe seizoen wordt gepresenteerd door Sosha Duysker. De jongsten onder ons zullen haar herkennen als presentatrice van Het Klokhuis. Volwassenen kennen haar van Keuringsdienst van waarde, waar ze sinds 2021 werkzaam is.

Groot verschil met het 'oude' Waku Waku: de nieuwe reeks is niet wekelijks, maar dagelijks te zien bij NPO3. Ook nieuw: grote wilde dieren komen de studio niet meer in. Waar Fruithof zelfs eens met een olifant binnenkwam, houdt Duysker het een stuk kleiner. "We hebben geen grote levende dieren meer in de studio. Alleen kleine, insecten en zo."

Presentator Rob Fruithof bracht regelmatig (grote) wilde dieren mee de studio in. Foto: ANP

Boswachter Tim Hogenbosch vertelt in studio over dierenrijk

De pluchen aapjes, die de bekende Nederlanders krijgen als ze een vraag goed beantwoorden, worden weer aan de voorkant van de desk geplaatst. Zo is meteen te zien wie de quiz gewonnen heeft.

Nieuw in de serie: boswachter Tim Hogenbosch komt langs om dingen te vertellen over het dierenrijk en de natuur in Nederland.

Fruithof is blij dat het programma weer terugkeert. "Ik ken Sosha niet, maar ik wens haar het allerbeste toe. Waku Waku is een hele sterke formule - toen en, naar ik aanneem, nu nog steeds - en eenieder die dat mag presenteren mag zich gelukkig prijzen."

De oud-presentator woont tegenwoordig in Zuid-Afrika en is dus niet betrokken bij de terugkeer. Toch is hij wel benieuwd of mensen weer massaal gaan kijken. "Het is nu een andere tijd en het televisielandschap is compleet veranderd. Ik ben benieuwd of het nu nog aanslaat en wat men gedaan heeft om het wat meer van deze tijd te maken."

Waku Waku is dagelijks om 18.25 uur te zien op NPO3.

