Defensie breekt met Kamp Van Koningsbrugge: 'Te veel entertainment'

Defensie is niet meer betrokken bij het NPO-programma Kamp Van Koningsbrugge, meldt AVROTROS vrijdag. Bij de vorige twee edities werkte het Korps Commandotroepen (KCT) wel mee aan de serie, waarin gewone mensen aan de training van de commando's worden onderworpen.

In het derde seizoen doen alleen bekende Nederlanders mee. Een woordvoerder van Defensie meldt in de nieuwe editie van de Defensiekrant dat de speciale commando's niet continu in de publiciteit willen staan.