Iconische kindertelevisiemaker Burny Bos vindt televisieaanbod verloederd

Producent Burny Bos ergert zich aan het gebrek aan creativiteit in Hilversum. De iconische film- en televisiemaker, bekend van Rembo & Rembo, Abeltje en Minoes, vertelt vrijdag aan de Volkskrant dat de publieke omroep geen eigen identiteit meer heeft.

Door onze entertainmentredactie

"Het wordt steeds erger", vertelt Bos. "Het publieke bestel is verloederd, met die netmanagers die het voor het zeggen hebben en denken dat er moet worden geconcurreerd met de commerciële zenders. Maak verdomme gewoon mooie dingen in plaats van alleen maar op de kijkcijfers te letten."

De producent, die ook Ja zuster, Nee zuster (2002) en Knofje (2019) maakte, zegt dat de creatievelingen zijn weggelopen uit Hilversum. "Ze schrijven boeken, gaan het theater in, openen winkels of restaurants. Het barst van de creativiteit, maar de publieke omroep is langzamerhand een filiaal van McDonald's geworden."

"Voor kwaliteit en diversiteit heb je geld nodig", legt Bos uit. "En dat geld wordt niet meer beschikbaar gesteld. Het gaat naar de volwassenen toe. Wéér een show met Paul de Leeuw. Niks ten nadele van hem, maar daarmee begon de verloedering. Er wordt drama uit Amerika ingekocht en het wordt nagesynchroniseerd. Het is te erg voor woorden. De eigen identiteit is zoek. De overheid heeft daar enorm veel steken laten vallen."

De televisiemaker vertelt hoe televisie lange tijd een belangrijke taak als opvoeder heeft gehad. "De kerk verdween, tv kwam er voor in de plaats, met een belangrijke taak: kinderen informeren hoe de wereld in elkaar zit. Dat is nooit serieus genomen. Door het internet is het nu allemaal grabbel-graai geworden. De drie-eenheid van ouders, school en tv bestaat niet meer. Kinderen voeden tegenwoordig zichzelf op met internet."

Bos blijft ondanks kankerdiagnose leuke dingen doen

De 78-jarige Bos kreeg onlangs te horen dat hij asbestkanker heeft. Grote toekomstplannen maakt hij daarom niet meer. Een 'bucket list' heeft hij ook niet. "Ik ben niet ontevreden over wat er allemaal is gebeurd in mijn leven en wat ik heb meegemaakt. Ik geniet van mijn kinderen en kleinkinderen en dat wil ik best rekken, maar het is niet zo dat ik plotseling haast heb om dingen te ondernemen. Ik leef gewoon, doe leuke dingen, ben aan het werk."

Bos heeft er nog steeds plezier in om van simpele figuurtjes, zoals Dikkie Dik, een aantrekkelijke film voor kleuters en hun ouders te maken. "Ik vermaak de kinderen en voed ze op door bepaald gedrag te laten lukken of juist te laten mislukken. We zijn niet dé opvoeders, maar voeden wel op. Daar moeten we ons voortdurend van bewust zijn. Maar zonder opgeheven vingertje. En zonder boodschap."

