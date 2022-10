Dave Roelvink en Famke Louise doen mee aan Halloween-editie De Verraders

Bastiaan Ragas, Dave Roelvink en Famke Louise doen dit jaar mee aan de Halloween-editie van De Verraders. Ook Frits Wester, Christina Curry, Dennis Weening en Bobbi Eden horen tot de dertien BN'ers die meedoen aan het programma.

De presentatie is in handen van Frank Evenblij, die eerder zelf meedeed aan het programma. Hij vindt het "geweldig" om nu aan de andere kant te staan. "Vorige keer was ik deelnemer, dus ik weet precies wat alle kandidaten van De Verraders ondergaan. Eigenlijk vond ik het nu prettiger om als presentator hieraan mee te werken. Vooral omdat deze Halloween-editie best een pittige, lugubere versie van De Verraders is."