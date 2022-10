Koning Charles laat spullen van koningin Victoria opknappen op tv

Koning Charles maakt later deze maand zijn opwachting in het tv-programma The Repair Shop van de BBC. De speciale aflevering is onderdeel van de viering van het honderdjarig bestaan van de Britse omroep.

Door onze entertainmentredactie

De show draait om professionele ambachtslieden. Ze herstellen familie-erfstukken die emotionele waarde hebben voor hun eigenaren.

In de aflevering met Charles gaat het om een stuk aardewerk dat is gemaakt voor het diamanten jubileum van koningin Victoria in 1897. Daarnaast zal het team van The Repair Shop ook een achttiende-eeuwse klok gaan restaureren. De aflevering speelt zich deels af op het landgoed Dumfries House van de koning in Schotland.

"Mensen zullen de voormalige prins van Wales zien zoals je hem zelden ziet", belooft de BBC. "Hij is net zo geïnteresseerd in de vaardigheden van het team dat aan zijn voorwerpen werkt als alle andere bezoekers van onze Repair Shop. Deze aflevering is echt een feest en we hopen dat mensen er net zoveel van genieten als wij."

De aflevering met de Britse koning wordt op 26 oktober uitgezonden op BBC One.

