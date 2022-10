Televisieterugkeer van Johnny de Mol bekeken door 537.000 kijkers

De eerste aflevering van het derde seizoen van Restaurant Misverstand, gepresenteerd door Johnny de Mol, heeft woensdagavond 537.000 kijkers getrokken. Het programma stond daarmee op plek 21 in de top 25 van best bekeken programma's van de dag.

Het is de eerste keer dat we de presentator op televisie zien sinds hij in april aankondigde voorlopig te stoppen met zijn talkshow HLF8. Tegen De Mol was aangifte gedaan van mishandeling door zijn ex-vriendin.