Spoorloos-presentator Bolt verdedigt fixer: 'Fouten worden overal gemaakt'

Spoorloos-presentator Derk Bolt blijft geloven in fixer Edwin Vela, die voor het programma van KRO-NCRV een aantal deelnemers in Colombia niet aan de juiste biologische familie heeft gekoppeld. In de talkshow Khalid & Sophie verdedigt Bolt zijn contactpersoon in Zuid-Amerika.

Door onze nieuwsredactie

De ophef rondom Spoorloos ontstond door een uitzending van misdaadjournalist Kees van der Spek, die in zijn programma Oplichters Aangepakt aantoonde dat er mensen in Colombia door een frauduleuze tussenpersoon aan de verkeerde biologische ouders zouden zijn gekoppeld.

"Ik trek de uitzending van Kees van der Spek niet in twijfel, ik trek in twijfel dat deze man (Vela, red.) iemand opgelicht heeft", reageert Bolt woensdagavond op de vraag of hij de uitkomst van de mismatches in twijfel trekt. "Edwin Vela dacht ook dat hij iemand aan de juiste persoon had gekoppeld."

Volgens Bolt kan het - net zoals in de medische wereld - voorkomen dat er een mismatch is. "Het is heel tragisch als er een mismatch is, maar sommige dingen kan je niet voorkomen. Die foutmarge mag je hebben", vindt hij.

De presentator benadrukt daarbij dat het dramatisch is voor degenen die het betreft, maar "je komt niet om fouten heen, die worden overal gemaakt. Ik wil niemand vrijpleiten, maar je kan best om de tuin geleid worden."

KRO-NRCV opent pagina voor Spoorloos-vragen

KRO-NRCV heeft op de website van de omroep een speciale pagina ingericht voor mensen die vragen hebben over het programma Spoorloos vanwege de ontstane ophef.

"De afgelopen dagen is er veel verschenen in de pers over Spoorloos, er zijn veel vragen en die hebben wij ook", begint de verklaring van KRO-NCRV op de webpagina. "Onze eerste zorg nu is het welzijn van betrokken oud-deelnemers. Wij willen er voor hen zijn en hen ondersteunen bij eventuele twijfels over hun afkomst. Daar gaan we ons nu op richten."

De omroep laat daarnaast weten "gedegen te onderzoeken wat er nu precies is gebeurd" en zegt dat hij daarvoor tijd nodig heeft. Oud-deelnemers die zich zorgen maken, kunnen volgens KRO-NRCV contact opnemen met de redactie van Spoorloos.

Aanbevolen artikelen